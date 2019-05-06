توزيع 2.000 مسكن عمومي إيجاري شهر ديسمبر القادم بسعيدة

يرتقب توزيع خلال شهر ديسمبر القادم 2.000 مسكن بصيغة العمومي الايجاري بمدينة سعيدة، حسبما علم اليوم الإثنين لدى مصالح الولاية.

وتتوزع هذه الحصة السكنية، على 1.430 وحدة سكنية بحي “بوخرص” و البقية تتواجد بحي “السلام” بمدينة سعيدة

حيث تشرف على انجازها مؤسستين تركية و صينية على التوالي، وفقا لنفس المصدر.

وتعرف ذات الوحدات السكنية، تقدما ملحوظا في أشغال البناء والتهيئة الخارجية،حيث يجري ربطها بمختلف شبكات الغاز الطبيعي، الماء،والصرف الصحي.

وبالمقابل شرعت فرق التحقيق الميداني لطالبي السكن العمومي الايجاري التابعة لدائرة سعيدة منذ شهر أفريل الماضي

في عملية تحقيقات عبر أحياء مدينة سعيدة، لتدوين الملاحظات التي يقفون عندها لضبط القائمة المؤقتة للمستفيدين.

وللإشارة تحصي مدينة سعيدة برنامجا سكنيا بصيغة العمومي الإيجاري يقدر بـ 24 ألف وحدة سكنية

تم إنجاز منها أزيد 6 آلاف مسكن في حين توجد البقية في طور الإنجاز، وفقا لديوان الترقية و التسيير العقاري.