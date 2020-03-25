توزيع 200 طن من البطاطا مجانا على سكان البليدة

كشف بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن برنامج لبيع وتوزيع مادة البطاطا في منطقة البليدة.

وسيتم غدا الخميس تحديد نقاط بيع هذه المادة ، كما سيتكفل مجمع تثمين المنتجات الفلاحية بتوزيع 200 طن من هذه المادة على المواطنين مجانا.

في هذا السياق و تنفيذا لتعليمات وزير الفلاحة و التنمية الريفية شرع مجمع تثمين المنتجات الفلاحية مساء اليوم الاربعاء، في عملية تموين ثانية للسوق الوطنية بكميات كبيرة من مادة البطاطا المخزنة من اجل ضبط الأسعار .

وحسب البيان فإن عملية تموين الأسواق التي باشرها المجمع شهدت بيع المنتوج مباشرة للمستهلكين بسعر 35دج للكيلوغرام عبر نقاط بيع موزعة على كافة ولايات الوطن على غرار الجزائر العاصمة، عين الدفلى، بومرداس، البويرة، الطارف، سكيكدة، تيزي وزو والبليدة.

كما خصص المجمع اكثر من اربع نقاط بيع بالعاصمة موزعة على بلديات بوشاوي، حسين داي، باب الواد وعين البنيان.