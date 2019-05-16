توزيع 200 وحدة سكنية عمومية بخنشلة في شهر جويلية المقبل

سيتم توزيع حصة من 200 وحدة سكنية، تابعة للسكن العمومي الإيجاري، في بلدية بوحمامة، بخنشلة، على مستحقيها خلال شهر جويلية المقبل.

وحسبما علم، اليوم الخميس، من مصالح الولاية، لـ”واج”، فقد تم توجيه تعليمات لمسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة، تقضي بإنهاء التهيئة الخارجية، الخاصة بمشروع 200 وحدة سكنية.

وذلك تحسبا لتوزيعها على المستفيدين منها، يوم 5 جويلية المقبل، بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب.

ويعود السبب في تأخر توزيع هذه السكنات، إلى فسخ العقد مع المقاولة المكلفة بإنجاز هذه الحصة من السكنات، حسب ذات المصدر.

وذلك بسبب إخلالها ببنود دفتر الشروط، وعدم استجابتها لمختلف الإعذارات الموجهة لها.

وتم تعويضها بمقاولة أخرى، تعمل على إتمام الأشغال المتبقية بهذه السكنات.

وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، استدعاء المستفيدين من حصة 200 سكن، لحضور القرعة الخاصة بتحديد السكنات.

وذلك لأجل الانطلاق، في عملية سحب الأوامر بالدفع وتسديد المستحقات المالية، الخاصة بالعقود الإدارية لهذه السكنات.

وقدأعطى رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، كمال نويصر، تعليمات لمديري السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري، تقضي باستبعاد كل المقاولات التي أثبتت عجزها عن إتمام مشاريع السكن عبر الولاية.

وتعويض هذه المقاولات، بمؤسسات أخرى مؤهلة، حسب ذات المتحدث.

و تسعى مصالح الولاية، قبل نهاية السنة الجارية، إلى تدارك التأخر المسجل في نسبة إنجاز المشاريع السكنية.

وكذا العمل على توزيع ما يقارب 5 آلاف وحدة سكنية، ذات طابع عمومي إيجاري، منها 2660 وحدة منها يشرف ديوان الترقية والتسيير العقاري على مشاريع إنجازها.

فيما تتكفل مؤسسة كوسيدار، بإنجاز 2000 وحدة سكنية أخرى، بالواجهة العمرانية الجديدة بعاصمة الولاية.