توزيع 2000 سكن “عدل” في تيبازة قريبا

أعلن مدير وكالة “عدل” تيبازة اليوم السبت عن توزيع 2000 وحدة سكنية لفائدة المكتتبين خلال الثلاثي الأول سنة 2020.

وقال مدير وكالة “عدل” تيبازة، عقب اجتماع ترأسه الوالي محمد بوشمة وضم مديري القطاعات المعنية، أن تلك العملية ستليها عمليات أخرى.

وأشار نفس المسؤول أن والي تيبازة أعطى أوامر صارمة لمدراء القطاعات ذات الصلة للإنطلاق في عمليات التهيئة والربط بمختلف الشبكات.

وأكد المتحدث أن المسؤول الأول بتيبازة التقلا ممثلين عن المكتتبين واستمع لإنشغالاتهم ليتلقوا شروحات ول مختلف النقاط التي طرحوها.

وأضاف المصدر أن أزيد من 11 ألف وحدة سكنية انطلقت بها الأشغال منذ سبتمبر 2017 إلى اليوم.