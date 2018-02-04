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توزيع 2000 وحدة سكنية بتقرت

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توزيع 2000 وحدة سكنية بتقرت
بقلم أحمد مراح

سلمت السلطات المحلية بالولاية المنتدبة بتقرت،أكثر من 2000 وحدة سكنية من صيغتي العمومي الإيجاري والترقوي المدعم.

إستفاد من السكنات سكان بلديات النزلة، تبسبست، تقرت والزاوية العبادية.

وبحسب مصادر من ولاية ورقلة، فإن بلديتي عين البيضاء والحجيرة ستستفيدان مما يفوق 124 وحدة في إطار هذه الصيغ.

كما أن 34 وحدة سكنية ستوزع ببلدية النزلة والتي تندرج في إطار سياسة القضاء على السكن الهش بالمنطقة .

كما سيتم توزيع أكثر من 3 آلاف وحدة من صيغة العمومي الإيجاري بعد إنتهاء الأشغال بها في الأسابيع القادمة.

وقررت السلطات بالولاية المنتدبة توفير مساحات خضراء وساحات لعب للأطفال في المجمعات السكنية التي يتم إنجازها.

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