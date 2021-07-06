توزيع 2000 وحدة سكنية بصيغة “عدل” لمتقاعدي الجيش الوطني والمستخدمين

أشرف قادة النواحي العسكرية أمس الإثنين، وباسم الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. على مراسم توزيع 2000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار عدل. وذلك لفائدة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وكذا المستخدمين العاملين بمختلف النواحي العسكرية. وكان ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السكن والعمران

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية جاءت بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 59 لاسترجاع السيادة الوطنية. ومواصلة لجهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من أجل تحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبيه.

وأوضح المصدر، أن عمليات توزيع السكنات لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، على غرار إخوانهم المواطنين، متواصلة عبر كافة النواحي العسكرية، إلى غاية تلبية مجمل الطلبات المسجلة لدى مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.