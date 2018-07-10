توزيع 2000 وحدة سكنية لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش بعنابة والطارف

أشرف اليوم الثلاثاء، اللواء زروق دحماني، مدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، باسم الفريق قايد صالح وبحضور وزير السكن .

بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 56 للاستقلال وتجسيدا للبرنامج الوطني للسكن الذي أقرّه رئيس الجمهورية.

على عملية توزيع ما يزيد عن 2000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ

لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل من عنابة والطارف.

للإشارة، فإن عمليات توزيع السكنات لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش، على غرار المواطنين، ستتواصل عبر كافة التراب الوطني إلى غاية تلبية مجمل الطلبات المسجلة لدى مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.