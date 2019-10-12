توزيع 2000 وحدة سكنية لمكتتبي عدل تيبازة قريبا

أعلن مدير وكالة عدل تيبازة عقب إجتماع ترأسه والي الولاية محمد بوشمة ومدراء القطاعات المعنية بممثلي مكتتبي عدل تيبازة اليوم السبت عن توزيع 2000 وحدة سكنية لفائدة مكتتبي الولاية.

وهذا خلال الثلاثي الاول من سنة 2020، تليها عمليات توزيع الأخرى في الثلاثيات القادمة من نفس السنة.

مشيرا إلا أن والي الولاية أعطى أوامر صارمة لمدراء القطاعات ذات الصلة للإنطلاق في عمليات التهيئة والربط بمختلف الشبكات.

ذات المسؤول أكد أن والي الولاية إستمع لمختلف الإنشغالات التي قدمها ممثلوا المكتتبيين واللذين تلقوا شروحات حول مختلف النقاط التي طرحوها.

مفيدا أن أزيد 11 ألف وحدة سكنية إنطلقت بها الأشغال منذ سبتمبر 2017 إلى غاية يومنا هذا.

من جهتهم عبر ممثلوا عدل عن إرتياحهم العميق للإستقبال الجيد الذي حضو به من طرف والي الولاية مشيرين إلا أنهم يثقون في الوالي بوشمة.

الذي لم يدخر أي جهد في إنهاء معاناة ومشاكل المكتتبين من أبناء الولاية اللذين ينتظرون عمليات التوزيع الجزئي بداية من 2020.