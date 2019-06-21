 توزيع 2080 سكن اجتماعي بالبليدة وبوعرفة واولاديعيش واولادسلامة خلال أيام القادمة

كشف والي ولاية البليدة يوسف شرفة خلال نزوله ضيفا على إذاعة البليدة جهوية انه سيتم توزيع 1000 وحدة سكنية في إطار سكن الإيجاري اجتماعي لصالح المواطنين ذوي الدخل الضعيف.

بكل من بلدية الشريعة وبوعرفة واولاد السلامة وحمام ملوان خلال ليلة عيد الاستقلال المصادف لـ 4 جويلية.

العملية جاءت استجابة للمطالب سكان تلك البلديات الذي طالبوا من والي البليدة إسراع في توزيع سكنات جاهزة.

كما كشف والي البليدة على توزيع 1080 سكن اجتماعي اخر ببلدية اولاديعيش قبل نهاية شهر جوان الحالي.

حيث أفاد مصدر لنهار أن توزيع تلك سكنات سيكون يوم 27 جوان الحالي.

وأكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي انه أمر بدراسة ملفات سكنات بكل من بلدية مفتاح وبوقرة من أجل توزيعها قبل نهاية شهر جويلية القادم. للإشارة فان سكان حي سيدي عيسى الفوضوي المقابل لحي 520 مسكن وخزرونة قاموا والاحتجاج مطالبين بترحليهم من سكنات قضو فيها اكثر 25 سنة لا تصلح للعيش الكريم.

أين وعدهم الوالي بدراسة طلبهم بكل جدية .