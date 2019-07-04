توزيع 2198 سكن اجتماعي وترقوي مدعم بقسنطينة

أشرف والي ولاية قسنطينة، عبد السميع سعيدون، عشية الإحتفال بعيد الإستقلال و الشباب، على عملية التوزيع الرمزي لمفاتيح السكنات لفائدة 2198 مستفيد من صيغتي العمومي الايجاري “الاجتماعي” و الترقوي المدعم.

وقد تم توزيع 1096 وحدة إجتماعية تقع بالقطب السكني عين نحاس، وزعت للمستفيدين من القائمة الرابعة لبلدية قسنطينة.

كما تم أيضا توزيع 890 سكن ترقوي، مدعم منها 443 وحدة ” كوسيدار” بالوحدة الجوارية 20 توسعة، و 447 وحدة “شعر الديب” بالتوسعة الجنوبية لمدينة علي منجلي.

وقد جرت مراسم التوزيع على مستوى مقر الولاية، بحي الدقسي عبد السلام، بحضورالسلطات المحلية المدنية والأمنية ونواب البرلمان بغرفتيه وأعضاء المجتمع المدني، و ذلك في ظروف جد حسنة وسط فرحة المستفيدين.

