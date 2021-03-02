توزيع 250 طن من مخزون البطاطا للتحكم في الأسعار

أشرف الديوان العام للديوان الوطني للخضر واللحوم، اليوم الثلاثاء، على عملية إخراج مخزون البطاطا لضبط أسعار السوق.

وقال من جانبه، محمد خروبي، مدير الديوان، إن ما يقارب 5000 طن من البطاطا مخزنة عند الديوان .

وأشار خروبي في تصريح للنهار، إلى أن الكمية التي سيتم توزيعها عبر 34 متعامل مع الديوان بلغت 250 طن.

وطمأن مدير الديوان، كافة المواطنين، أن مخزونات البطاطا تكفي إلى حين بلوغ موسم الجني القادم.

وأشار المتحدث إلى أن الارتفاع المفاجئ الذي شهدته الأسعار راجع لسوء الأحوال الجوية.

وستمس عملية تزويد الأسواق بهذه المادة الأساسية، كل أسواق الجملة والجوارية المنتشرة عبر الوطن.

فيما يخص شهر رمضان، أن ترتيبات تمويل السوق بمختلف المنتجات الفلاحية الموسمية البرنامج الذي جاهزة بأسعار جد معقولة.