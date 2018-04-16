«توزيع 26 ألف مسكن عدل خلال 3 أشهر عبر 22 ولاية»

قال إن حصة العاصمة منها ستكون 6 آلاف وحدة .. وزير السكن:

وكالة «عدل» تفرج عن تواريخ تسليم شهادات ما قبل التخصص لمكتتبي «عدل 2»

كشف وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، عن تسليم أزيد من 26 ألف وحدة سكنية بصيغة «عدل»، في 3 أشهر القادمة بـ22 ولاية.

وقال طمار في ندوة صحافية عقدها، أمس، بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إنه من المنتظر توزيع 26 ألف وحدة سكنية بصيغة «عدل» خلال أشهر ماي، جوان وجويلية، في 22 ولاية، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 6 ألاف وحدة سكنية «عدل» في العاصمة فقط.

وتحدث طمار عن إحداث تطبيق جديد للمواطنين يمكّنهم من التعامل مع الإدارة عن بعد ومتابعة ملفاتهم خطوة بخطوة، كما أنه من خلال هذا التطبيق يتم رفع الضغط عن الادارة، وتكون كل الأمور واضحة وتسير في شفافية، وأشار الوزير إلى أنه، خلال أيام، سيتم إطلاق تطبيق لهئية مراقبة البنايات من أجل متابعة تقدم المشاريع .

وأفرجت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» عن تواريخ تسليم شهادات ما قبل التخصص لمكتتبي «عدل 2» حيث تم تحديد تاريخ 25 أفريل الجاري لمنح شهادات ما قبل التخصيص لمكتتبي «عدل 2» بالعاصمة.

وحسب بيان الوكالة الذي تم نشره على الموقع، فقد تم تحديد تاريخ أمس المصادف لـ15 أفريل، لمكتتبي 12 ولاية تتمثل في الأغواط، باتنة، البليدة تمنراست، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، وهران، برج بوعريريج والنعامة.

كما تم تحديد تاريخ 18 من ذات الشهر لمكتتبي ولاية البيض، بسكرة، أم البواقي، ميلة، تيارت وسكيكدة. أما مكتتبو كل من ولاية الشلف، تلمسان، الجلفة، عنابة وغليزان، فسيتحصلون على شهادة ما قبل التخصيص بداية من تاريخ 22 أفريل الحالي.

وقد شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» في تسليم أزيد من 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لفائدة مكتتبي «عدل 2» الذين اختاروا المواقع السكنية وقاموا بتسديد قيمة الشطر الثاني من قيمة المسكن.

وتشمل العملية التي انطلقت، اليوم الأحد وستستمر إلى غاية 25 أفريل الجاري نحو 50.116 شهادة ما قبل التخصيص عبر 26 ولاية، منها حصة تقدر بـ10 آلاف شهادة تخص مكتتبي ولاية الجزائر، حيث تم فتح الموقع الإلكتروني لوكالة «عدل» لفائدة مكتتبي هذه الولايات على مدى إحدى عشر يوما، على أن تخصص 3 أيام لكل مجموعة من الولايات.