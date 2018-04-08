«توزيع 27 ألف وحدة سكنية بعد 3 أشهر»

توزيع 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص في أفريل بـ 26 ولاية .. طمار:
52 ألف مسكن جاهز للتوزيع على مستوى 19 ولاية
4500 وحدة سكنية ستوزع بالعاصمة فقط في أوت المقبل
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن جاهزية 52 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني بصيغة «عدل» سيتم توزيعها تدريجيا بعد الانتهاء من أشغال التهيئة العمرانية التي خصصت لها الدولة غلافا ماليا معتبرا لإنجازها، مشيرا إلى توزيع 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص على مكتتبي «عدل 2» خلال شهر أفريل الجاري.
وكشف الوزير طمار خلال إشرافه، أمس، على توزيع 2012 وحدة سكنية بثلاثة مواقع في العاصمة، عن توزيع بعد 3 أشهر من الآن 27 ألف وحدة سكنية عبر 19 ولاية، 4500 وحدة منها موجهة لسكان العاصمة والباقي مقسمة على مكتتبي مختلف الولايات الـ18.
كما قال وزير السكن خلال ذات اللقاء، إن 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لفائدة مكتتبي 2013، سيتم توزيعها تدريجيا على أصحابها، منها 10 آلاف لفائدة مكتتبي العاصمة، فيما سيستفيد من باقي الشهادات 25 ولاية أخرى، والتي ستكون خلال شهر أفريل الجاري كدفعة أولى.
وأعلن طمار عن فسخ عقود عدة مقاولات بسبب تأخرها في أشغال الإنجاز ببعض المشاريع ومنحها لمقاولات أخرى بهدف تسريع وتيرة الأشغال وتسليمها في الآجال المحددة، مجددا تأكيده على أن كل من لديه أمر بالدفع فإنه سيتحصل على مسكنه بأمر من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وشدّد الوزير على ضرورة تسليم أحياء سكنية متكاملة، كاشفا عن تضمن مشاريع «عدل» بالعاصمة لوحدها على 156 مؤسسة تربوية من مختلف الأطوار، ابتدائي ومتوسط وثانوي، وذلك في إطار إنشاء برامج سكنية متكاملة لفائدة المكتتبين.
وقال الرجل الأول بقطاع السكن، إن مصالحه سجلت في 2018 برنامجا قوامه 120 ألف وحدة سكنية من صيغة «عدل» و80 ألف وحدة ضمن برنامج السكن الريفي و70 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم LPA، كما أشار إلى إنشاء لجان خاصة بالطعون بغرض العمل على دراسة كل الطعون والحرص على إعطاء كل ذي حق حقه.
وتم، أمس، بالعاصمة توزيع 2012 وحدة سكنية لفائدة مكتتبي سكن البيع بالإيجار لبرنامج عدل 1 (2001-2002) عبر ثلاثة مواقع، على غرار 1143 وحدة بموقع الرغاية و524 وحدة بموقع جنان سفاري و345 وحدة بموقع أولاد فايت لمستحقيها.
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