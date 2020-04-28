توزيع 30 ألف إعانة غذائية بالبليدة قبل نهاية رمضان

تعتزم جمعية كافل اليتيم الخيرية بالبليدة، استكمال عملية توزيع 30 ألف إعانة غذائية التي شرعت فيها منذ بداية تفشي فيروس كورونا، قبل نهاية رمضان.

وحسبما أفاد به يوم الثلاثاء رئيس هذه الجمعية، علي شعواطي، فإن الجمعية قامت منذ منتصف شهر أفريل الجاري وإلى غاية 24 من نفس الشهر بتوزيع قرابة 14.000 طرد غذائي.

واضطرت الجمعية، بسبب الأزمة الصحية التي تعيشها الولاية، إلى توسيع قائمة المستفيدين من الاعانات الغذائية من غير فئة الأرامل والأيتام المعنية بالتكفل بها.

كما استفادت 3500 أرملة ممن يعشن وضعيات صعبة من مساعدات مالية، تراوحت قيمتها ما بين 5000 و10.000 دج، وفقا لذات المصدر.

وقامت ذات الجمعية بتوزيع كميات معتبرة من المنتجات الأخرى، على غرار الخضر والفرينة والسميد والحليب والمياه المعدنية التي تبرع بها محسنون

بالإضافة إلى توزيع 15.221 كمامة و3000 قفازات طبية على المواطنين وكذا المؤسسات الإستشفائية ومنتجات خاصة بالتطهير.

وأكد شعواطي أن الكميات الكبيرة من التبرعات التي وصلت الجمعية، استدعت استنجادها بجمعيات خيرية أخرى، وكذا أئمة المساجد ورؤساء الأحياء والكشافة الاسلامية من أجل ايصالها إلى مستحقيها.