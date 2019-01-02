توزيع 30 حافلة نقل مدرسي على 26 بلدية بقالمة

أشرف والي قالمة، كمال عبلة، اليوم الأربعاء، على حفل توزيع 30 حافلة نقل مدرسي، وشاحنات رفع القمامة وشاحنات ذات صهريج، على 26 بلدية بقالمة.

وحسب بيان الولاية، فقد حضر المراسيم، رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات المحلية، الأمنية والعسكرية، أعضاء البرلمان، المنتخبين المحليين، الأسرة الثورية، جمعيات أولياء التلاميذ، ممثلي المجتمع المدني وأسرة الإعلام.

حيث تم تسليم المفاتيح و قرارت الاستفادة على 26 بلــدية، والتي شملت 30 حافلة للنقل المدرسي، خصصت منها حافلة لذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث ستعزز هذه الحصة، تنقل المتمدرسين بالمناطق الريفية، كما ستساهم، في توفير ظروف أحسن للتلاميذ، والارتقاء بالتعليم على مستوى الولاية.

ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن والارتقاء لبيئة ومحيط نظيف، تم تدعيم حظائر البلديات، ومركز الردم التقني للنفايات، في فرعه الخاص بالنفايات وصيانة المساحات الخضراء، بـ 15 شاحنة ذات صهريج، و أربعة شاحنات لرفع القمامة، إضافة لثلاث شاحنات ضاغطة.