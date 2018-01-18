توزيع 300 سكن “عدل” بالأغواط

تم توزيع 300 سكن “عدل” و1.588 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري بولاية الأغواط، اليوم الخميس.

وبإشراف السلطات الولائية وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل ” سعيد روبة.

وبشأن حصة 300 وحدة الواقعة بالقطب الحضري الجديد بعاصمة الولاية فهي مدرجة ضمن برنامج إجمالي يتضمن ألف وحدة.

و قال أحمد مقلاتي والي الولاية أنه يرتقب توزيع 200 وحدة مماتلة بآفلو شهر فيفري القادم.

و صرح ذات المتحدث ،فيما يتعلق بحصة السكنات بصيغة العمومي الإيجاري فهي تضاف إلى 1.300 وحدة كانت قد وزعت أيضا ببلدية آفلو .

و أشار إلى أنه، من المرتقب تسليم مفاتيح 4.308 سكن عمومي إيجاري بمختلف بلديات الولاية.