توزيع 300 سكن “عدل” بالأغواط

أخبار الجزائر
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توزيع 300 سكن “عدل” بالأغواط
بقلم ليليا بن فرحات

تم توزيع 300 سكن “عدل” و1.588 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري بولاية الأغواط، اليوم الخميس.

وبإشراف السلطات الولائية وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل ” سعيد روبة.

وبشأن حصة 300 وحدة الواقعة بالقطب الحضري الجديد بعاصمة الولاية فهي مدرجة ضمن برنامج إجمالي يتضمن ألف وحدة.

و قال أحمد مقلاتي والي الولاية أنه يرتقب توزيع 200 وحدة مماتلة بآفلو شهر فيفري القادم.

و صرح ذات المتحدث ،فيما يتعلق بحصة السكنات بصيغة العمومي الإيجاري فهي تضاف إلى 1.300 وحدة كانت قد وزعت أيضا ببلدية آفلو .

و أشار إلى أنه، من المرتقب تسليم مفاتيح 4.308 سكن عمومي إيجاري بمختلف بلديات الولاية.

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