توزيع 3098 سكن عدل على متقاعدي الجيش والمستخدمين العاملين بمختلف النواحي العسكرية

أشرف قادة النواحي العسكرية، أمس السبت، على مراسم توزيع 3098 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار عدل.

وتم توزيعها لفائدة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وكذا المستخدمين العاملين بمختلف النواحي العسكرية، بحضور ممثلين عن وزارة السكن والعمران والمدينة.

للإشارة، فإن عمليات توزيع السكنات لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش، على غرار المواطنين متواصلة عبر كافة النواحي العسكرية.

وهذا إلى غاية تلبية مجمل الطلبات المسجلة لدى مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.

وتم توزيعها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للذاكرة، والذي يتزامن كل سنة مع إحياء ذكرى مجازر 08 ماي 1945.

وكذا مواصلة لجهود القيادة العليا للجيش، من أجل تحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبيه، وباسم الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.