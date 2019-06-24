توزيع 35 ألف مسكن «عدل» و«سوسيال» وLPP في 5 جويلية

العملية ستشمل 40 ولاية على مستوى التراب الوطني

أكبر عمليات الترحيل ستكون بالعاصمة وبومرداس وتيبازة

أغلب الولايات تستفيد من توزيع بين 500 و800 مسكن

تحضر وزارة السكن والمدينة والعمران لإطلاق عملية ضخمة لتوزيع المساكن يوم السبت المقبل، الموافق لـ29 جوان، لتستمر العملية على مدار 6 أيام.

ليتم اختتامها يوم 5 جويلية المصادف لعيد الاستقلال والشباب، حيث ستشمل العملية كل الصيغ السكنية، وعلى رأسها صيغة «عدل» في برنامجها الخاص بسنتي 2001-2002.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السكن، فإن اجتماعا بمقر الدائرة الوزارية، جرى أمس.

وترأسه وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، ضم كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل،»

ومديري دواويين الترقية والتسيير العقاري ومديري السكن ومديري التجهيزات، فضلا عن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

من أجل إتمام الروتوشات الأخيرة لعملية التوزيع بدأ من يوم السبت المقبل، حسبما أكدته مراجع «النهار».

وأكد ذات المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار»، فإن العملية ستشهد توزيع أزيد من 30 ألف وحدة سكنية من بينها ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة «عدل 1».

وحوالي 15 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري أو ما يعرف باسم مساكن «السوسيال»، فضلا عن حوالي 5 آلاف مسكن ترقوي عمومي LP.

بالإضافة إلى حوالي 10 آلاف وحدة سكنية مقسمة ما بين مساكن ترقوية مدعمة من البرنامج القديم ومساكن اجتماعية تساهمية.

وأكد المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار»، بأن العملية ستشمل 40 ولاية، حسب البرنامج السكني المحضر من قبل مصالح وزارة السكن ووزارة الداخلية.

وعلى رأسها العاصمة في إطار عملية الترحيل 25، التي ستشهد توزيع أزيد من 4 آلاف وحدة سكنية، وولاية بومرداس.

التي ستشهد هي الأخرى توزيع أزيد من ألف وحدة سكنية بالقطب الحضري ببودواو، حيث سيتم القضاء على «شاليهات»

وترحيل السكان المنكوبين على إثر زلزال بومرداس في سنة 2003، فضلا عن حوالي ألف وحدة سكنية بولاية تيبازة أغلبها مساكن اجتماعية وتساهمية.

بالإضافة إلى ولايات أخرى ستشهد هي الأخرى عمليات توزيع متفاوتة ما بين 500 و800 وحدة سكنية على رأسها سكيكدة وسطيف وقسنطينة ووهران وعنابة وميلة والمدية والبليدة.