توزيع 37 ألف طرد غذائي على العائلات المعوزة بوهران

أشرف والي ولاية وهران، صباح اليوم الثلاثاء، على إعطاء إشارة انطلاق العملية التضامنية لفـائدة العـائلات المعوزة عبر مناطق الظل.

وانطلقت القوافل التضامنية عبر المواقع الثلاث التي خصصتها الولاية لتجميع التبرعات والمساعدات.

وذلك بكل من تعاونية الحبوب والخضر الجافة بالسانية، ومؤسسة التظاهرات الاقتصادية بحي المدينة الجديدة ومستودع مؤسسة خاصة بالمنطقة الصناعية رقم 2 بالسانية.

وقد تم نهار اليوم توزيع 37.000 طرد غذائي كمرحلة اولى، على أن يتم توزيع 13.000 طرد آخر خلال الأيام القادمة.

ليبلغ إجمالي المساعدات لفائدة العائلات المعوزة بالولاية، 50.000 طردا.

وتضاف إلى هذه المساعدات، العديد من المساعدات الأخرى التي تم توزيعها سابقا من قبل مصالح الولاية او الجمعيات، والتي قدرت بأزيد من 25.000 طردا غذائيا.

بالاإضافة الى استفادة الأسر المعوزة بالولاية من منحة 10.000 دج والي بلغ عددها 61.111 عائلة عبر كل بلديات الولاية.

ليبلغ إجمالي العائلات المستفيدة من اعانات سواء مالية أو غذائية، ما يفوق 137.000 عائلة.

وبهذا يقدر قيمة المساعدات الإجمالية بولاية وهران، حوالي 100 مليار سنتيم، قدرت مساهمة الدولة فيها ب 60 مليار سنتيم، فيما بلغت مساهمة المحسنين حوالي 40 مليار سنتيم.