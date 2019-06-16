“توزيع 4 آلاف مسكن بالعاصمة يوم 4 جويلية”

والي الجزائر عبد الخالق صيودة يكشف لـ«النهار»:

المساكن الجديدة تتكون من 2600 وحدة سكنية بصيغة «سوسيال» و1400 وحدة «LSP»

كشف والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، عن تاريخ 4 جويلية القادم للانطلاق في عملية الترحيل الـ 25.

حيث سيتم توزيع 2600 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي الإيجاري «سوسيال»، و1400 بصيغة الاجتماعي التساهمي «أل أس بي».

وقال المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، عبد الخالق صيودة، في تصريح خص به «النهار» أمس،

على هامش الزيارة التفقدية لمشاريع قطاع الموارد المائية، إن مصالح الولاية ستستأنف عملية الترحيل

الـ 25 في 4 جويلية القادم، من أجل ترحيل العائلات القاطنة في الضيق والبيوت القصديرية وحتى

المساكن الهشة، حيث سيتم توزيع 2600 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي الإيجاري «سوسيال»، و1400 بصيغة الاجتماعي

التساهمي «أل أس بي»، وهي «الكوطة» التي أعلن عنها سابقا والمقدرة بـ 4 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع.

ومن المقرر أن تستقبل هذه المواقع التي سبق وذكرتها «النهار»، في مشروع 762 و168 مسكن عمومي إيجاري ببلدية السويدانية.

وكذا مشروعي 2400 و762 مسكن عمومي إيجاري ببلدية أولاد فايت، بالإضافة إلى مشروعي 2400 و96 مسكنا عموميا إيجاريا.

بالإضافة إلى مشروعي 1200 و330 مسكن عمومي إيجاري بأولاد فايت، وتجزئة 7 و8 مشروع 120

مسكن عمومي إيجاري بأولاد فايت، وكذا مشروع 636 مسكن عمومي إيجاري بحي درڤانة ببلدية برج

الكيفان، و1200 و154 مسكن عمومي إيجاري بالكاليتوس، وأيضا مشروعي 598 و96 ومشروعي 598 و94 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية درارية.

كما أعلن الوالي، صيودة، لـ«النهار»، أنه سيتم فتح تحقيق حول المساكن بصيغة الاجتماعي الإيجاري «سوسيال» المعروضة في موقع «واد كنيس» للكراء.

حيث سيتم تطبيق عقوبات صارمة قد تصل إلى سحب هذه المساكن من أصحابها، مؤكدا أن هذا الإجراء ممنوع ويعاقب عليه.