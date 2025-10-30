توزيع 400 ألف سكن قبل نهاية 2025

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن توزيع 400 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2025.

وقال وزير السكن على هامش اعطاء إشارة توزيع السكنات في مختلف الصيغ من ولاية بجاية. أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم توزيعها في العمليتين الوطنيتين خلال الخامس جويلية الماضي واليوم قد بلغ 336.605 وحدة سكنية .

وأشار بلعريبي، إلى أن “هذه لا تعتبر نقطة النهاية بل نقطة بداية لاستكمال توزيع 63.395 وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية”. وهذا لبلوغ الهدف لسنة 2025 والمتمثل في توزيع 400 الف وحدة سكنية”. “لنجسّد بذلك التزام الدولة بإنجاز2 مليون وحدة سكنية، للفترة الممتدة بين 2025- 2029.”

