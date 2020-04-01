توزيع 41251 قنطار سميد في بسكرة خلال أسبوع

أحصت مديرية التجارة لولاية بسكرة، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى غاية 31 من شهر مارس الفائت، توزيع 41251 قنطار سميد.

وتسجل المديرية ارتفاع كبير في التوزيع لتغطية العجز المسجل بسبب تهافت المواطنين على هذه المادة الحيوية، بسبب انعكاس وباء كورونا على معيشة المواطن.

وإذ تؤكد مديرية التجارة، أن المنتوج من هذه المادة كباقي المواد متوفر بشكل كاف لفترات طويلة، غير أن هذا التطمين لم يلقّ مفعوله لدى المواطن.

وتبقى طوابير المواطنين أمام شاحنات السميد تؤكد ذلك، رغم الوفرة الكبيرة، حيث تستلم البلديات يوميا كميات معتبرة، وهو يظهر من خلال برامج التوزيع لدى مديرية التجارة.

وتصل مئات القناطير من السميد لمختلف بلديات الولاية، وفق برامج تعد من قبل هذه الهيئة.

وعلى سبيل المثال، فقد تحصلت عاصمة الولاية بسكرة على 6452 قنطار خلال هذه الفترة.

ووفق تصريح مدير التجار فريد بوثلجة، فإن مصالحه تتلقى تقارير يومية عن العجز المسجل وطلبات المواطنين، وتبادر مباشرة لتغطيتها من خلال المطاحن المتواجدة بالولاية وهي تعمل بوتيرة جيدة.