توزيع 5 آلاف دينار على أولياء التلاميذ قبل 25 أكتوبر

أمر وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، مديري التربية الموزّعين عبر التراب الوطني، بضرورة توزيع المنحة المدرسية على التلاميذ في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، أي قبل 25 أكتوبر الجاري بالنسبة لتلاميذ الابتدائي، الذين يشكّلون أكبر نسبة من المتمدرسين، وهذا حتى يتمكن التلاميذ الذين ينتمون إلى عائلات متعسرة الحال من شراء أدواتهم المدرسية.

وجاء هذا بعدما استكملت كل المؤسسات التربوية عملية استقبال الملفات الخاصة بالمنحة المدرسية المقدرة بـ 5 آلاف دينار جزائري، كما حددت الوزارة الفئات المعنية بالمنحة المدرسية الخاصة بالموسم الدراسي 2020 – 2021.

وتتمثل الفئات المعنية بالمنحة المدرسية في فئة الأيتام، البطالين، ضحايا الإرهاب، المعوزين من الدرجة الأولى والمعوزين من الدرجة الثانية.

من جهة أخرى، وجّه الوزير تعليمة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، تتضمن العديد من النقاط الخاصة بالدخول المدرسي “الاستثنائي” لهذه السنة.

كما وجه تعليمات وتوجيهات إلى مديري التربية فيما يخص الهياكل والمنشآت التربوية، التأطير البيداغوجي والإداري، الكتاب المدرسي ووفرته والعمليات التضامنية المختلفة من منحة 5 آلاف دينار والنقل المدرسي.

كما توقف الوزير مطولا عند النقطة الخاصة باستقبال المواطنين، حيث شدّد على الحرص على حسن استقبالهم والاستجابة لانشغالاتهم ومعالجتها في يومها حتى لا تتراكم الملفات على مستوى مصالح مديرية التربية من جهة، وتفادي تكرار الذهاب والإياب للمواطنين من جهة أخرى.

أما بالنسبة للمطاعم المدرسية، فقد أعطى الوزير أوامر بأن يتم فتحها بدءًا من اليوم الأول للدخول المدرسي، كما حثّ على القيام بصيانة المدافئ والكتامة والتأكد من الآن من سلامتها حتى تكون جاهزة عند حلول فصل الشتاء.

كما أمر الوزير المديرين الولائيين بالخروج إلى الميدان والتأكد من ظروف التمدرس وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تصلهم إلى مكاتبهم، كما حثّ الوزير الجميع على القيام بواجبهم كلّ في حدود مسؤولياته لضمان دخول مدرسي هادئ خالٍ من المشاكل، منبّها الجميع بأنه ستكون عملية تقييمية لهذا الدخول المدرسي بخصوص آداء كل المسؤولين على مستوى الوزارة وكل الولايات.