توزيع 5 آلاف دينار على التلاميذ المعوّزين في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي

وزارة التربية وجّهت تعليمة لمديري التربية من أجل تنفيذ العملية في آجالها

ملفات التلاميذ المعوّزين تمّت دراستها وترتيبها حسب الأولويات

وجّهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة توزيع المنحة المدرسية المقدرة بـ 5 آلاف دينار، على تلاميذ العائلات المعوزة، في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، وهذا حتى يتمكنوا من شراء الأدوات المدرسية في الوقت المحدد‪.

وتوزّع المنحة المدرسية بنسبة كبيرة على تلاميذ الطور الابتدائي الذين يشكّلون أكبر نسبة من المتمدرسين، وهذا حتى يتمكن التلاميذ الذين ينتمون إلى عائلات ميسورة الحال من شراء الأدوات المدرسية‪ .

‪ وجاء هذا بعدما استكملت كل المؤسسات التربوية عملية استقبال الملفات الخاصة بالمنحة المدرسية المقدرة بـ 5 آلاف دينار جزائري‪ .

هذا وحددت الوزارة الفئات المعنية بالمنحة المدرسية المقدرة بـ 5 آلاف دينار والخاصة بالموسم الدراسي 2021 – 2022، وتتمثل الفئات في “الأيتام، البطالين، ضحايا الإرهاب، المعوزين من الدرجة الأولى، والمعوزين من الدرجة الثانية‪ .‪”

من جهة أخرى، وجه الوزير تعليمة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، تتضمن العديد من النقاط الخاصة بالدخول المدرسي “الاستثنائي” لهذه السنة، كما وجّه تعليمات وتوجيهات إلى مديري التربية، فيما يخصّ الهياكل والمنشآت التربوية، التأطير البيداغوجي والإداري، الكتاب المدرسي ووفرته والعمليات التضامنية المختلفة من منحة 5 آلاف دينار والنقل المدرسي‪.

كما توقف الوزير مطولا عند النقطة الخاصة بالاستقبال للمواطنين حيث شدّد على الحرص على حسن استقبالهم والاستجابة لانشغالاتهم ومعالجتها في يومها، حتى لا تتراكم الملفات على مستوى مصالح مديرية التربية من جهة، وتفادي تكرار الذهاب والإياب للمواطنين‪.

أما بالنسبة للمطاعم المدرسية، فأعطى الوزير أوامر بأن يتم فتحها بدءًا من اليوم الأول للدخول المدرسي، كما حثّ على القيام بصيانة المدافئ والكتامة والتأكد من الآن من سلامتها حتى تكون جاهزة عند حلول فصل الشتاء‪.

وأمر الوزير المديرين الولائيين بالخروج إلى الميدان والتأكد من ظروف التمدرس وعدم الاكتفاء بالتقارير التي تصلهم إلى مكاتبهم‪.