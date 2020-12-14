توزيع 500 ألف قارورة غاز على المستوى الوطني خلال أسبوع واحد

كشفت شركة نفطال، أنه تم توزيع ما يقارب نصف مليون قارورة غاز “البوتان” على المستوى الوطني خلال الأسبوع الماضي.

وأرجع مدير الاتصال على مستوى الشركة جمال شردود أسباب إرتفاع الطلب على قارورات غاز البوتان إلى التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

وقال المتحدث في تصريح للاذاعة، “قمنا بتوزيع 473 ألف قارورة يوميا وهذا راجع لانخفاض درجة الحرارة وزيادة الطلب”.

وأكد شردود أن “نفطال كانت مجندة لمواجهة هذا الطلب، بفضل إمكانياتها المادية والبشرية”.

تابعا “ستبقى الشركة مستعدة لإيصال جميع الطلبات إلى جميع النقاط وبالخصوص مناطق الظل”.