توزيع 545 12 سكن بسطيف بداية من يوم الخميس

تعتزم ولاية سطيف الشروع في تسليم المفاتيح السكن لفائدة 545 12 مستفيد لجميع الصيغ السكنية

للفترة الممتدة من الخامس جويلية الى 11 ديسمبر 2018 تزامنا مع الأعياد الوطنية والدينية.

احتفاء بيوم الاستقلال وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

تأتي هاته الحصة تكملة للحصص السابقة التي عرفتها ولاية سطيف منذ بداية السنة الى يومنا هذا.

المقدرة بـ2905 في مختلق الصيغ السكنية، منها 1020 تساهمي، ترقوي مدعم 905، ايجاري عمومي980 ليصل العدد في 11 ديسمبر الى15450.

للاشارة أن عملية تسليم المفاتيح الى أصحابها وحسب مصادر النهار سبقتها عديد الزيارات الميدانية التفقدية الى جميع مواقع المشاريع من طرف الوالي.

الذي وقف شخصيا على سير وتطور الأشغال بهذه المواقع رفقة جميع المدراء والمتداخلين في هذه المشاريع السكنية.

ملحا على ضرورة ان تكون هذه الاحياء السكنية مكتملة نهائيا بما فيها التجهيزات والمرافق الضرورة.

من مؤسسات تعليمية، تهيئة حضرية وربط بجميع الشبكات الكهرباء والغاز، المياه، قنوات الصرف الصحي، فضاءات اللعب للأطفال.