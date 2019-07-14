توزيع 6104 مسكن جديد من مختلف الصيغ على الأئمة.. قريبا

وزير الشؤون الدينية يشيد بدور الأئمة في الحوار الوطني للخروج من الأزمة ويكشف من عنابة:

كشف، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أنه سيتم قريبا توزيع أزيد من 6104 مسكن من مختلف الصيغ لفائدة الأئمة وخطباء المساجد.

في إطار برنامج التكفل بالأئمة ومرافقتهم خلال تأدية مهامهم. وأضاف بلمهدي خلال زيارته التفقدية لمدينة عنابة

أنه تم، مؤخرا، توزيع ما يقارب 2440 مسكن من مختلف الصيغ على الأئمة في جميع الولايات، وسيتم

قريبا توزيع 6104 وحدة سكنية جديدة أخرى، ضمن مساعي الحكومة لمرافقة الإمام والتكفل بوضعيته واحتياجاته،

بصفته من أهم شرائح المجتمع والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وإصلاحه، وهو ما أضحى يتطلب وقوف الأئمة

خاصة في هذه الفترة التي تعرفها البلاد، للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح،

حيث قال الوزير: «نبارك كل مساعي الحوار التي تهدف إلى حل مشاكلنا والوصول إلى حلول تشاركية

وبناءة لكل ما يخدم الوطن»، مؤكدا أن الأئمة اندمجوا منذ مدة مع مساعي مشروع المصالحة الوطنية وممارسة

الإصلاح والتوعية في المجتمع، من خلال فتح سبل الحوار بين جميع الأطراف، خاصة وأن المنظومة الدينية تعتبر

الإمام يقدم خطابا راقيا في تهدئة الأوضاع وتقديم الرؤية الإيجابية المنبثقة من الدين الإسلامي للخروج من الأزمة،

وقد تأسف يوسف بلمهدي، من حادثة الاعتداء على الأئمة والمساس بأملاكهم، مؤكدا أن الوزارة ترفض أي شكل من أشكال المساس بمكانة الإمام.