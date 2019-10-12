توزيع 623 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بجيجل

سيتم توزيع 632 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر بلديات جيجل، في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل.

وحسب ما نقلته “واج”، اليوم السبت، عن مصالح السكن بجيجل، فإن الأمر يتعلق بتوزيع 250 مقر استفادة من السكن الريفي.

بالإضافة إلى توزيع 214 وحدة من صيغة الترقوي المدعم، بالمدخل الشرقي لجيجل، و70 وحدة من صيغة الإجتماعي التساهمي، بمنطقة مزغيطان.

وأضاف ذات المصدر، بأنه يرتقب استلام 2200 وحدة سكنية من نمط البيع بالإيجار “عدل”، قبل نهاية السنة الجارية.

بالإضافة إلى توزيع مايزيد عن 500 وحدة من مختلف الصيغ، منها 300 وحدة من نمط الإيجاري العمومي، و240 من نمط الترقوي المدعم، بأولاد صالح.

وبالتالي سيتم توزيع 2300 وحدة بين سكنات جاهزة وإعانات للسكن الريفي، خلال الشهرين القادمين، بجيجل، يضيف ذات المصدر.