أشرف اليوم السبت، وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، على توزيع 6596 وحدة سكنية بالعاصمة.

وتخص العملية،التي أشرف عليها كل من،وزير الطاقة والمناجم،محمد عرقاب،ووزير الموارد المائية علي حمام،ووالي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة عدل 1.

بالإضافة إلى 406 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي العمومي LPP ،

ويدخل هذا التوزيع في اطار عملية توزيع 66.228 سكن بمختلف الصيغ مبرمجة على مستوى التراب الوطني.

وهذا بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب المصادف لـ 05 جويلية.

للتذكير فإن هذه العملية متواصلة طيلة شهر جويلية على مستوى باقي ولايات الوطن.

وهذا حسب رزنامة محددة من طرف السيدات والسادة الولاة.