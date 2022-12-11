توزيع 688 وحدة سكنية في ميلة

تم توزيع 688 وحدة سكنية من مختلف الصيغ وإعطاء إشارة انطلاق أشغال بناء 867 وحدة أخرى بصيغة البيع بالإيجار، في ولاية ميلة اليوم الأحد.

وجاء ذلك، في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، حسب بيان لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأشرف والي الولاية مصطفى قريش بمتحف المجاهد، على حفل تسليم هذه الحصة من السكنات على مستحقيها من مختلف بلديات الولاية.

ويتعلق الأمر بـ 338 سكنا عموميا إيجاريا على مستوى 5 بلديات بالولاية هي القرارم قوقة و وادي النجاء وتيبرقنت وتسدان حدادة والرواشد. بالإضافة إلى 50 سكنا بصيغة الترقوي لمستفيدين ببلدية التلاغمة.

كما بلغ عدد الإعانات الموجهة للسكن الريفي 300 مستفيد عبر 8 بلديات من بينها حمالة وتسالة لمطاعي وترعي باينان.

وتم بالمناسبة، الترحم على أرواح الشهداء، وتكريم المجاهد حسن بومناخ وأسرة الشهيد عبد الله عناب.

بالإضافة إلى تسليم محاضر تنصيب 17 مستفيدا من الإدماج المهني وذلك بالوحدة المحلية للجزائرية للمياه.

كما قام الوالي، رفقة السلطات المحلية، بوضع حجر الأساس لبناء 867 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، بمنطقة ” مارشو” بأعالي بلدية ميلة.

وتعد هذه السكنات، جزءا من مشروع يتضمن ما مجموعه 1171 وحدة من نفس الصيغة مبرمج إنجازها بذات الموقع.

وستضم السكنات المنطلقة أشغالها اليوم شقق من فئة 3 غرف و4 غرف ستكون جاهزة في ”ظرف 28 شهرا”.

كما تم بحي “الكمونية” بوسط مدينة ميلة تدشين مدرسة قرآنية نموذجية “حمريش رحيمة”.

فيما تم وضع حيز الخدمة لربط 737 سكنا بمنطقة “قيقبة ” بشبكة الغاز الطبيعي. وتدشين العيادة المتعددة الخدمات المنجزة ببلدية الرواشد.