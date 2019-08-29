توزيع 700 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بباتنة

أشرف، والي باتنة، فريد محمدي، على تسليم 700 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بمناسبة إحياء رأس السنة الهجرية الجديدة 1141هـ .

ويتعلق الأمر بـ362 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري؛ بكل من أريس، المعذر وتيلاطو.

كما تم توزيع 338 مقرر استفادة من برنامج السكن الريفي، حصة 2019 ، عبر مختلف بلديات الولاية.

وتعدُّ هذه العملية اليوم ثالث أكبر عملية تسليم مفاتيح تشهدها ولاية باتنة على غرار سابقاتها.

حيث تم تسليمِ 1196 مفتاح وحدة سكنية بمختلف الصيغ، خلال احتفالات عيدي الاستقلال والشباب المصادفة لـ 5 جويلية المنصرم.

وبمناسبة إحياء ليلة القدر المباركة في شهر رمضان المنصرم، تم تسليمِ مفاتيح 835 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

أكد الوالي أن عملية إشهار القوائم وتسليم المفاتيح ستستمر إلى غاية نهاية السنة، استكمالاً للبرنامج السكني الذي استفادت منه الولاية.

ومن المنتظر استلام 5488 سكن بمختلف الصيغ، 3678 سكن عمومي ايجاري، 1110 ترقوي عمومي، 200 ترقوي حر.

كما أنه سيتم تسليم 500 مقرر استفادة من برنامج السكن الريفي.