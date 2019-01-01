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توزيع 830 سكن بمختلف الصيغ في قسنطينة

أخبار الجزائر
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توزيع 830 سكن بمختلف الصيغ في قسنطينة
بقلم نسرين محفوف

أشرف والي قسنطينة، عبد السميع سعيدون، على مراسيم حفل التوزيع الرمزي لمفاتيح 830 وحدة سكنية، من مختلف الصيغ.

وحسب موقع الولاية، فقد استفادت 530عائلة من سكنات اجتماعية، منها 360 لفائدة قاطني المدينة القديمة.

54 في إطار القضاء على السكن الهش ببلدية أولاد رحمون، 29 في اطار القضاء على السكن القصديري ببلدية الخروب

كما استفادت 200 عائلة من السكن الريفي، عبر مختلف البلديات، و100 عائلة من السكنات المخصصة لفائدة أساتذة التعليم العالي.

وكشف موقع الولاية، أن البقية ممن يحوزون على الاستفادات المسبقة والمكتتبين في الصيغ السكنية الأخرى، سيأتي الدور عليهم في العمليات المبرمجة ابتداء من الثلاثي الأول لسنة 2019.


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