توزيع آلة قياس نسبة السكري في الدم بدون وخز مجانا

أطلقت جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر مبادرة بتوزيع آلة قياس نسبة السكري في الدم بدون وخز مجانا للمرضى.

وحسب الموقع الرسمي للجمعية على الفيسبوك المباردة لاقت غقبالا كبيرا من قبل المرضى بالسكري خاصة لدى الاطفال. حيث تم وضع لحد الأن وضع حوالي 50 آلة قياس نسبة السكر في الدم المستمر بدون وخز مجانا.

وأضافت الجمعية في منشورها أنه وحسب تسجيلات المنصة التي وضعت تم تسجيل الأولوية للاطفال. ولهذا تطلب الجمعية من المرضى بالسكري التريث والصبر لأن الكمية محدودة.

كما ان اعضاء الجمعية وعلى رأسهم الرئيس يسعون من اجل الحصول على تعويض مضخة الانسولين و لوازمها كاملة وآلة قياس نسبة السكر في الدم بدون وخز لفائدة الأطفال.

ونشرت الجمعية فيديو توضيحي لكيفية إستعمال آلة قياس نسبة السكري في الدم بدون وخز لدى الاطفال .