توزيـــــع 155 ألـــف مسكــــن «عـــدل» بدايـــة مـــن فيفــــــري

ستشرع وزارة السكن والعمران والمدينة، بداية من شهر فيفري القادم.

في توزيع أكثر من 155 ألف مسكن على مستوى ولايات الوطن بشكل تدريجي.

وذلك بعدما تسلمت الوكالة، مع بداية السنة الجارية، المشاريع السكنية التي بلغت فيها نسبة الأشغال 100 من المئة.

في انتظار تسلم باقي المواقع الأخرى، بعد ربطها بشبكة الكهرباء والغاز وانتهاء أشغال تهيئة المساحات الخارجية.

التي قاربت هي الأخرى على الانتهاء في أغلب المشاريع التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 85 من المئة .

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران والمدينة، في تصريح لـ«النهار»، أن مصالح الوكالة الوطنية للسكن وتطويره.

ستشرع، بداية من الشهر القادم، في إتمام جميع إجراءات الخاصة لتمكين المكتتبين من دفع الشطر الرابع.

وبعدها تسليم المكتتبين الذين اختاروا مساكنهم في هذه المواقع المفاتيح. وحسب نفس المصادر، فإن مصالح الوكالة الوطنية.

لتحسين السكن وتطويره، شرعت في الإجراءات، من أجل تمكين المكتتبين من الحصول على مساكنهم بشكل تدريجي.

وذلك بعد طيّ ملف مكتتبي «عدل 1»، الذي تسلموا مفاتيحهم.

وستكون أكبرحصة ستوزع بالجزائر العاصمة في كل من مواقع عين البيان وبابا حسن والدويرة والمدينة الجديدة بسيدي عبد الله وبوينان.

كما ستمس أيضا ولايات وهران وسطيف وبومرداس وعنابة وبجاية وتيزي وزو وغيرها من الولايات الأخرى، التي انتهت الأشغال في مواقعها.

وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة، أكدت أن البرنامج قيد الإنجاز .

من المشاريع السكنية في مختلف الصيغ، يقدر حاليا بأكثر من 682 ألف وحدة سكنية.

ومن جهة أخرى، تقوم وكالة «عدل» بتسليم دفعة أخرى من عقود الملكية.

للمستفيدين من مساكن «عدل»، تطبيقا للتعليمات القاضية بإعطاء كل العناية لهذه العملية.

وتسليم كل العقود لأصحابها في الآجال المحددة.

وشهدت السنة الماضية الانطلاق في إنجاز حوالي 87 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

منها أكثر من 29 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» وأكثر من 18 ألف مسكن بصيغة الترقوي المدعم.

ويرتقب تسليم حوالي 700 مؤسسة تربوية بمختلف الأطوار.

بالإضافة إلى 1300 مرفق شبه مدرسي على مستوى الأحياء المدمجة.

وكذا المرافق العمومية التابعة لقطاعات أخرى كالصحة والرياضة والأمن.