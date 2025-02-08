توسعة ميترو الجزائر: دخول خطين جديدين الخدمة في 2026

أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، أن مشروع توسعة ميترو الجزائر يشهد تقدمًا كبيرًا، حيث سيتم إستلام خطي “عين النعجة -براقي” و”الحراش– جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين” خلال السداسي الثاني من عام 2026.

وأكد الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء ضم مديري الأشغال العمومية وإطارات القطاع، أن أشغال الهندسة المدنية في المشروعين قد انتهت بالكامل. بينما تتواصل الأعمال المتعلقة بالتجهيز والأنظمة بوتيرة عالية لضمان تسليمهما في الآجال المحددة.

ويمثل خط “الحراش – جامعة هواري بومدين” الشطر الأول من مشروع توسعة الميترو باتجاه مطار الجزائر الدولي. ما سيعزز ربط شبكة النقل الحضري بمركز الحركة الجوية الرئيسي في البلاد.

ويبلغ طول شبكة ميترو الجزائر حاليًا 19 كلم، تربط بين ساحة الشهداء وباش جراح، مرورًا بعين النعجة والحراش. ومع دخول التوسعة الجديدة نحو براقي والمطار، سيرتفع إجمالي طول الشبكة إلى 33 كلم.

وعلى المدى المتوسط، كشف الوزير رخروخ أن المشاريع المستقبلية ستسمح بتمديد الشبكة إلى 90 كلم. مما يعكس استراتيجية طموحة لتعزيز وسائل النقل الجماعي وتقليل الازدحام في العاصمة.

وتمثل توسعة ميترو الجزائر جزءًا من خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للنقل، خاصة في ظل تزايد الكثافة السكانية والتوسع العمراني. وتعمل السلطات على توفير بدائل مستدامة وفعالة للنقل الحضري. تسهم في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين نوعية حياة المواطنين.