توسعة ميناء الجزائر والقضاء على مشكل الازدحام

زار وزير النقل، سعيد سعيُود، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اليوم الثلاثاء، ميناء الجزائر.

أين تابع الزوار، عرضا تقنيا حول مشروع جديد لتهيئة نهائي ميناءي (Terminal portuaire)، يمتد من الرصيف رقم 17 إلى الرصيف رقم 25.

وكذا سيرورة العمليات الجارية لهدم المخازن القديمة بهدف تعزيز الساحة المينائية بمساحات إضافية تسمح باستيعاب حجم الحركة المينائية المتنامية.

وشكر الوزير القائمين على إدارة الميناء، ودعا إلى انتهاج خطة عمل بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر التي تشرف على انجاز مخطط إعادة تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة.

مشدّدا على ضرورة تسريع وتيرة هدم المخازن والمستودعات القديمة قصد ربح مساحات جديدة تخصص لاستقبال للحاويات وتنهي الازدحام.

كما شكر إدارة الجمارك على تخصيص “منطقة فسحة” خارج الميناء تُخصص للحاويات مما سيخفف العبء عن ميناء الجزائر.

وأكّد الوزير سعيود أن قطاع النقل يستجيب لمتطلبات مخطط تهيئة الواجهة البحرية لمدينة الجزائر الموجه لفائدة سكان ومواطني مدينة الجزائر.

ويأتي ذلك، من خلال التنسيق الوثيق بين كافة الشركاء والمتدخلين للوصول إلى تجسيد تهيئة شاملة ومتكاملة يشارك فيها كافة الفاعلين.

هذا وتحرص المؤسسة، على تجنيد كافة الإمكانيات لترشيد استعمال الحيّز المينائي. ورفع تحدي الاكتظاظ وضمان خدمات احترافية لصالح الزبائن والمتعاملين الاقتصاديين.

وفي هذا الإطار تولي المؤسسة أهمية قصوى لتوسعة حظيرة فحص الحاويات (parc visite) وتعميم رقمنة النشاطات. خاصة منها العمليات التجارية. مع الحرص على أن تتم كل هذه العمليات وفقا لمقاربة تضمن ديمومة نشاطات الحركة المينائية اليومية.