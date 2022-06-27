توسيالي الجزائر تفوز بجائزة أفضل مصدّر جزائري لسنة 2021

فازت شركة توسيالي الجزائر المتخصصة في صناعة الحديد والصلب. بجائزة أحسن مؤسسة جزائرية مصدّرة خارج المحروقات لسنة 2021.

ونظم مركز التجارة الدولي-الجزائر مساء أمس الاحد حفلا لتسليم جوائز الطبعة الـ19 بالجزائر العاصمة. بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية. يونس ولد موسى ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق علاوة على رؤساء مؤسسات ومسؤولين من مختلف الهيئات.

وأشار المدير العام لتوسيالي الجزائر، إبراهيم إلكيبوجا، عقب الحفل. إلى أن الشركة التي يديرها تطمح إلى بلوغ حجم صادرات بـ 1.4 مليون طن خلال 2022. برقم أعمال يبلغ 1.2 مليار دولار من الصادرات.

مضيفا أن شعار توسيالي بالجزائر هو التدويل والاستثمار والديمومة من أجل رفع الصادرات وتحقيق الاندماج.

كما تطرق إلكيبوجا إلى مشروع مركب إنتاج مسطحات الصلب المرتقب دخوله حيز الخدمة في ماي2024 بقدرة إنتاجية تقدر بأ 2 مليون طن/السنة مما يسمح بتلبية طلبات المتعاملين المحليين والتصدير”.

كما أعطت لجنة التحكيم 3 جوائز تشجيعية أخرى للشركة ذات الأسهم سيلاس المتخصصة في انتاج الاسمنت والذي نال المرتبة الاولى.

في حين أعطت الجائزة الثانية للشركة ذات المسؤولية المحدودة سناكس المتخصصة في إنتاج رقائق البطاطا شيبس. الذي يحمل العلامة التجارية “مهبول”.

أما الجائزة التشجيعية الثالثة فعادت للشركة ذات المسؤولية المحدودة “أف أل أر” الناشطة في صناعة الصنابير والترصيص.

أما بخصوص الجائزة الشرفية فتحصلت عليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة “أفريكان بايبر ميلز” المتخصصة في صناعة الورق المنزلي.

ومنحت اللجنة جائزتها الخاصة إلى “براندت الجزائر” المتخصصة في الصناعة الكهرومنزلية الموجهة للجمهور العريض.