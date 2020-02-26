توسيالي تستعين بالمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية لتقييم المركب

أعلنت شركة “توسيالي الجزائر”، اليوم الأربعاء، عن إبرام إتفاقية تعاقد مع المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية لدراسة وتقييم المركب.

وأفادت توسيالي، في بيان لها وجهته لكافة عمالها، أن تعاقدها مع المعهد سيمكنها من تحديد أيضا طرق الإستغلال وشروط العمل بالمركب.

حيث سيقوم الخبراء بتقييم كل الوحدات وتعيين ودراسة جميع الأخطار المهنية وشروط العمل.

وأوضحت الشركة أنه وبعد نتائج الخبرة سيتم وضع خريطة لمعالجة جميع النقائص سواء من خلال الدورات التكوينية أو غيرها من التوصيات.

ودعت توسيالي كافة العمال والإطارات للمشاركة الفعالة في هذه العملية.