توسيالي تستعين بالمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية لتقييم المركب

الوطني
  • -
  • 0
توسيالي تستعين بالمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية لتقييم المركب
بقلم فوزية مسعدي

أعلنت شركة “توسيالي الجزائر”، اليوم الأربعاء، عن إبرام إتفاقية تعاقد مع المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية لدراسة وتقييم المركب.

وأفادت توسيالي، في بيان لها وجهته لكافة عمالها، أن تعاقدها مع المعهد سيمكنها من تحديد أيضا طرق الإستغلال وشروط العمل بالمركب.

حيث سيقوم الخبراء بتقييم كل الوحدات وتعيين ودراسة جميع الأخطار المهنية وشروط العمل.

وأوضحت الشركة أنه وبعد نتائج الخبرة سيتم وضع خريطة لمعالجة جميع النقائص سواء من خلال الدورات التكوينية أو غيرها من التوصيات.

ودعت توسيالي كافة العمال والإطارات للمشاركة الفعالة في هذه العملية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=780082

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com