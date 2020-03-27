سيتم توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى 9 ولايات إبتداء من يوم غد السبت وفقا لمرسوم جديد.

أفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى، اليوم الجمعة نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه وتطبيقا “لتوجيهات رئيس الجمهورية وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20- 70 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا و مكافحته، عبر التراب الوطني”.

“أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد الخميس 26 مارس مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات”.

وأضاف البيان ان “المادة ال 2 من المرسوم الجديد تنص على توسيع اجراءات الحجر الجزئي الى الولايات التالية: باتنة، تيزي وزو ، سطيف ، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي و تيبازة”.

وأكد ذات البيان “أن تطبيق هذا الإجراء في الولايات التسع المذكورة سيكون ابتداء من السبت 28 مارس 2020 وتخص الفترة الزمنية من الساعة الـ 19 الى غاية الساعة السابعة صباحا”.