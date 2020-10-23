توسيع اجراءات الحظر الليلي في فرنسا بعد تفشي فيروس كورونا بشكل قياسي

قررت السلطات الفرنسية، إعادة توسيع اجراءات الحظر الليلي بداية من ليلة اليوم الجمعة، بعد تسجيل انتشار قياسي لتفشي فيروس كورونا في عدة مناطق فرنسا.

و سيفرض حظر التجوال ما بين التاسعة ليلا الى السادسة صباحا، وسيكون على 38 منطقة من التراب الفرنسي.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس من أن “الأسابيع المقبلة ستكون قاسية”،مؤكدا أن توسيع نطاق حظر التجوال سيكون أكثر قسوة من ذي قبل.

كما توقع ذات المتحدث أن يكون شهر نوفمبر “مرهقا” وأن يواصل عدد الوفيات “ارتفاعه”.

وبعد موجة أولى أسفرت عن أكثر من 30 ألف وفاة في الربيع، تواجه فرنسا منذ بضعة أسابيع موجة وبائية ثانية.

وسجّلت البلاد أكثر من 34 ألف وفاة جراء الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ويخضع 2239 مريضا للعناية الصحية المركزة، في اعلى عدد منذ ماي.