توسيع التشغيل البيني للدفع الإلكتروني عبر الهاتف إلى 15 بنك

يعتزم تجمع النقد الآلي توسيع التشغيل البيني للدفع الالكتروني عبر الهاتف النقال، من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة، إلى 15 بنكا خلال سنة 2026.

وحسبما أفادت به المديرة العامة للتجمع، آسيا بن شبلة كيروش، لوكالة الأنباء الجزائرية، يسمح التشغيل البيني للمشتركين في التطبيقات البنكية الجديدة “دي زاد موب باي من القيام بتحويلات نقدية مباشرة بين الافراد. وبعمليات دفع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR code، دون أن يشترط أن يكون الطرفين من نفس البنك.

كما يستطيع التجار، بفضل التشغيل البيني للدفع الالكتروني عبر الهاتف، الحصول على المقابل المالي نظير السلع والخدمات التي يقدمونها لزبائنهم في وقت قياسي، لا يتجاوز 10 ثواني، بغض النظر عن كون الزبون من نفس البنك أم لا.

ولحد الآن، قامت 7 بنوك إلى جانب بريد الجزائر بتوفير هذه الخدمة لفائدة زبائنها، من خلال تطبيقات جديدة. بعد انضمامها إلى شبكة “دي زاد موب باي” مطلع السنة الجارية 2025.

ويتعلق الأمر بكل من البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، وبنك الجزائر الخارجي. والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”، وبنك الخليج الجزائر. وبنك السلام، إضافة إلى بريد الجزائر عبر تطبيقه “بريدي موب”.

وينتظر أن يرتفع هذا العدد إلى 9 بنوك، مع انضمام كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، وفرنسبنك الجزائر إلى منصة “دي زاد موب باي”، قبل نهاية السنة الجارية.

وخلال 2026، ينتظر أن تنضم بنوك أخرى لتشمل الشبكة إجمالا 15 بنكا. في إنتظار تعميم التشغيل البيني على جميع بنوك الساحة في الجزائر.

وتندرج منصة “دبي زاد موب باي” التي تشرف عليها شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم”، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بعصرنة المدفوعات وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.

ووفقا لأرقام تجمع النقد الآلي، بلغ عدد مستخدمي تطبيقات الدفع الالكتروني عبر الهاتف النقال “دي زاد موب باي” إلى غاية مطلع نوفمبر الجاري 79130 مستخدم و11873 تاجر منذ إطلاقها مطلع 2025.

ويدرس تجمع النقد الآلي حاليا إمكانية تقديم تحفيزات للتجار والمهنيين، بغرض إدماجهم ضمن نظام الدفع عبر الهاتف النقال باستعمال رمز الاستجابة السريعة.

وبخصوص مستوى أمان المعاملات، أكدت بن شبلة كيروش أن تطبيقات الدفع عبر الهاتف النقال محمية بشكل كبير ضد مخاطر الاختراق. حيث تعتمد تقنيا على أفضل الممارسات الدولية في مجال الأمن المالي، مع ضمان سرية التعاملات وقابلية تتبعها.

وشددت على ضرورة تقيد الزبائن من جانبهم بضوابط الحيطة والحذر لتجنب محاولات الاحتيال.

وبخصوص المشاريع الجديدة التي يعمل عليها تجمع النقد الآلي، لفتت المديرة العامة إلى إدراج تقنية “سوفتبوس التي تتيح تحويل الهواتف النقالة المزودة بتقنية الاتصال القريب NFC إلى أجهزة دفع إلكترونية والتي يرتقب إطلاقها نهاية 2026”.

وبفضل هذه التقنية، سيتمكن التجار من قبول عمليات الدفع “دون تلامس” مباشرة عبر هواتفهم، سواء باستخدام البطاقات المصرفية أو الهواتف النقالة.