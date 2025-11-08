توسيع التعاون بين الجزائر وإيران في مجالي العمل والحماية الاجتماعية

أجرى عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوم الخميس، محادثات ثنائية مع مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاجتماعية الدكتور علي ربيعي.

وتناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض وزير العمل السياسات الاجتماعية المنتهجة بالجزائر لفائدة مختلف شرائح المجتمع. وقد شكل اللقاء فرصة عبر فيها الطرفان عن استعدادهما لتكثيف التنسيق وتوسيع أُطر التعاون الثنائي في مجالي العمل والحماية الاجتماعية. بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين في ظل العلاقات الأخوية القوية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

يشار أن اللقاء جاء على هامش مشاركة الوزير سايحي في أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة. خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2025. وبحضور سعادة سفير الجزائر بدولة قطر صالح عطية وأعضاء وفدي البلدين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور