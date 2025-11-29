استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد الصديق آيت مسعودان، المدير الإقليمي للإمدادات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA باليونيسف، عبد الله مخلوف، وذلك بحضور ممثلة منظمة اليونيسف بالجزائر، كاترينا جوهانسون.

وخُصِّص هذا اللقاء الذي جاءعلى هامش أشغال المؤتمر الوزاري حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة. المنظّم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبحث سبل توسيع التعاون بين الجزائر واليونيسف. في مجالات الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة واللقاحات.

في مستهل اللقاء، عبّر مخلوف عن شكره لوزير الصحة على حسن الاستقبال، مهنئا الجزائر على دورها الريادي القاري. ولا سيما في تنظيم المؤتمر الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية. كما قدّم عرضًا حول القدرات العالمية والإقليمية لليونيسف في مجال الإمدادات. خاصة خبرة قسم الإمدادات في إدارة سلاسل توريد المنتجات الصحية.

هذا ووأكّد ذات المسؤول أنّ الطلب المتزايد على الإمدادات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يفتح آفاقًا واعدة للتعاون مع الجزائر نظرًا لتطور صناعتها الصيدلانية.

من جهتها، أشادت ممثلة اليونيسف في الجزائر، كاترينا جوهانسون، بالدور القيادي الذي تلعبه الجزائر في تعزيز التعاون الصحي الإفريقي. معبّرة عن رغبتها في تقديم الدعم في هذا المسعى.

وبهذه المناسبة، جدّد وزير الصحة استعداد الجزائر للعمل مع اليونيسف من أجل تطوير شراكات عملية في مجال الإنتاج المحلي. وذلك بالتنسيق مع مصالح الوزارة، لاسيما مديرية الصيدلة والتجهيزات الصحة، لتنظيم اجتماع تقني مع اليونيسف لتحديد مجالات التعاون الممكنة.

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أهمية وضع إطار تعاون مشترك لدعم الإنتاج المحلي وتلبية الاحتياجات الإقليمية. بما يعزّز الأمن الصحي في الجزائر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويدعم الجهود الإنسانية في البلدان المتضررة من الأزمات.

