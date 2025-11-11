توسيع التعاون بين الجزائر وكرواتيا لتطوير الصناعة البحرية الوطنية

استقبل الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري GATMA، سعادة سفير جمهورية كرواتيا بالجزائر، مرفوقا بوفد من مؤسسة كرواتية متخصصة في إصلاح و بناء السفن، وهذا في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي وبحث فرص تبادل الخبرات في مجال الصناعة البحرية.

وخلال هذا اللقاء الذي جاء تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. الرامية إلى الانفتاح على تجارب و خبرات الدول الرائدة في المجال البحري، بهدف التطوير المستمر للكفاءات التقنية. وتعزيز القدرات في مجال بناء وإصلاح السفن، تم التطرق إلى عدة محاور.

ومن بين المحاور التي تم التطرق إليها، التكوين الميداني لفرق التكوين الميداني لفرق ERENAV في أحواض بناء السفن الكرواتية. وذلك بهدف الإطلاع على أساليب التنظيم و التسيير الحديثة المعتمدة هناك.

كما أبدت الشركة الكرواتية استعدادها الكامل لمرافقة شركة ERENAV في مشروعها الخاص. بتطوير الوحدات و إنشاء الورشة الجديدة لبناء و إصلاح السفن.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على رغبتهما في توسيع مجالات التعاون والتبادل التقني بما يخدم تطوير الصناعة البحرية الوطنية. وفقا للأهداف المسطرة من طرف الدولة في هذا المجال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور