توسيع الشراكة بين سونلغاز وتوتال انرجي

إستقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، أمس الأربعاء، الرئيس المدير العام مسؤول كشف وانتاج الطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة توتال إنارجي، جوليان بوجي.

وحسب بيان لسونلغاز، ناقش الطرفان، خلال اللقاء الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، وبحضور عدد من الإطارات المسيرة من الشركتين، سبل ومساحات التعاون بين الشركتين.

وأكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، على اهتمام سونلغاز بالشراكة مع توتال إنارجي، وذلك بالنظر إلى خبرتها الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة والتخزين.

وفي السياق أوضح المسؤول الأول على سونلغاز أن مستقبل سونلغاز اليوم هو في التوسع في أوروبا. وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق مشروع الخط الكهربائي البحري الجزائر / ايطاليا عن طريق سردينيا وهو المشروع الذي يتطلب من سونلغاز البحث عن ممولين مهمين للمشروع.

ومن جانب آخر أبدى عجال اهتمامه بالخبرات الهامة التي تمتلكها توتال إنرجي في مجال الطاقات المتجددة والتخزين.

مشيرا إلى أن سونلغاز تمثل اليوم الفاعل الأهم في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة والمتجددة وتحقيق الانتقال الطاقوي. بعد أن عهدت الدولة بالمشروع لسونلغاز وهو ما يستدعي اليوم حسب المسؤول الأول على سونلغاز - شراكة قوية بين سونلغاز وشركة توتال انرجي.

ومن جانبه استعرض جوليان بوجي، الخبرة الكبيرة التي تمتلكها شركته في مجال اختصاصها. مبديا في المقابل اهتمامه بالشراكة مع سونلغاز والاستفادة من خبراتها الكبيرة في عديد المجالات.

وقد توج اللقاء، بالاتفاق على تعيين فريق من الشركتين لصياغة مذكرة تفاهم بين الطرفين، تحدد إطار ومساحات التعاون والشراكة بين سونلغاز وتوتال إنرجي.