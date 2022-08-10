توسيع الشراكة في قطاع الثقافة بين الجزائر وألمانيا

استقبلت عشية اليوم وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” بمقر الوزارة سعادة سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر “إليزابيث وولبرز” والوفد المرافق لها.

وحسب بيان وزارة الثقافة، فإن الطرفان تطرقا إلى سبل تثمين العلاقات الثنائية بين البلدين أكثر خاصة في المجال الثقافي الذي يمثل أحد المجالات القوية في العلاقات بين البلدين اللذين يحتفلان هذا العام بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية.

كما تناول اللقاء الاتفاق الثقافي والعلمي الألماني الجزائري والذي تم امضاؤه شهر جوان المنصرم بين البلدين، حيث يعد هذا الاتفاق شرطاً أساسياً لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين على المدى الطويل.

أما في مجال حفظ التراث، فقد تم الاتفاق على إضافة ملحق للاتفاقية التي جمعت سابقا المتحف الوطني لشرشال ومعهد علم الآثار الألماني والمتعلقة بترميم مجموعات متحفية وهذي العملية التي قطعت أشواطا كبيرة في الإنجاز وقاربت على الانتهاء.

هذا وتبادل الطرفان الحديث أيضا حول توسيع دائرة الشراكة بين البلدين في قطاع الثقافة والفنون، إضافة الى اقتراح إقامة تظاهرات مشتركة بين البلدين، وفي هذا الصدد قدمت سعادة سفيرة ألمانيا تشكراتها للوزيرة بعدما تم اختيار دولة ألمانيا لتكون ضيف شرف طبعة هذه السنة من مهرجان الجزائر الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية.