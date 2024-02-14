توسيع العلاقات التجارية بين الجزائر وتركيا

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير فؤاد أوكتاي والوفد المرافق له.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الطرفان، خلال اللقاء، التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين، وسبل توسيعها إلى مجالات أخرى.

أين أكد الوزير، على ضرورة توسيع العلاقات التجارية بين البلدين إلى علاقات استثمارية. في إطار المضي نحو تجسيد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي وضعها قائدا البلدين.

ومن جهته أشاد فؤاد أوكتاي بتطور التبادلات التجارية بين البلدين، وكذا تزايد حجم الإستثمارات التركية بالجزائر.

هذا وحضر هذا اللقاء، الذي تم بمقر الوزارة، سفير جمهورية تركيا لدى الجزائر محمد مجاهد كوتشوكيلماز.