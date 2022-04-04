توسيع العمل بالمعدّل الموزون وفتح تخصصات جديدة في الجامعة

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإبقاء وتوسيع العمل بالمعدّل الموزون، ليشمل “بكالوريا” شعبة “تقني رياضي” وميدان رياضيات وإعلام آلي بالنسبة للمدرستين العليين للذكاء الاصطناعي والرياضيات، وتقسيم ميدان الرياضيات والإعلام الآلي إلى شعبتي الرياضيات والإعلام الآلي وإمكانية التسجيل فيهما منذ السنة الأولى، وهذا في الجامعات والمراكز الجامعية.

وأكدت الوزارة بأنه سيتم “الاحتفاظ بآلية المعدّل الموزون، مع إقرار بعض التعديلات التي تخص بعض شعب البكالوريا، مع مراعاة نتائج التنسيق والعمل المشترك القائم حاليا مع وزارة التربية الوطنية، لا سيما ما تعلق بتشجيع التوجيه نحو الشعب العلمية والتكنولوجية”.

وبالنسبة للمدارس العليا للأساتذة، فقد تم “تقسيم شعبة العلوم الدقيقة إلى الرياضيات وعلوم فيزيائية، مع إمكانية التسجيل فيهما منذ السنة الأولى”.

كما تم إحداث أربعة مسارات تكوين جديدة في ميدان علوم وتكنولوجيا مخصصة لحاملي شعبة “بكالوريا تقني رياضي”، تكوينات ممهنة وذات تسجيل محلي تتمثل في مسار في الهندسة المدنية “بكالوريا تقني رياضي”، تخصص “هندسة مدنية مسار في هندسة الطرائق”، “بكالوريا تقني رياضي” تخصص “هندسة الطرائق”، مسار في الهندسة الكهربائية، “بكالوريا تقني رياضي” تخصص “هندسة كهربائية” ومسار في الهندسة الميكانيكية، “بكالوريا تقني رياضي” تخصص “هندسة ميكانيكية”.

وأشار البيان إلى أن هذه التكوينات ستوطن في كل من جامعة سطيف 1 وجامعة البليدة 1 وجامعة العلوم والتكنولوجيا في وهران

ويشمل التعديل أيضا على مسارات تكوينات جديدة في الصيدلة تتوج بشهادة “الليسانس” مخصصة لحاملي شهادة “البكالوريا” شعبة علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي، وعلى دمج المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات الصناعية والمدرسة الوطنية العليا للمعادن والتعدين بعنابة لتصبحا المدرسة الوطنية العليا لمهن المهندس، بالإضافة إلى “دمج المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر، لتصبحا المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة، والتي ستوطن بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله”.

أما بخصوص الإعلام والاتصال، فقد تم “استحداث وسائط إعلامية لفائدة التلاميذ ولفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد”.

وقد تم الإبقاء على اختيار الرغبات من 6 على الأقل حتى 10، اختبار اللغة بالنسبة للراغبين للتسجيل في العلوم الطبية والمدارس العليا لحاملي “بكالوريا” أجنبية، والامتياز الممنوح لرياضيي النخبة للتسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.