توسيع المحادثات.. إعلان إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وفيتنام

توسّعت المحادثات الجزائرية الفيتنامية لتشمل وفدي البلدين، حيث تم استعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية في كافة المجالات. و اعتماد إعلان إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وفيتنام الذي يرسم خارطة طريق لتعزيز التنسيق والتعاون وتكثيف المبادلات في شتى المجالات الاقتصادية والتقنية والثقافية وغيرها.

كما اتفق الطرفان على أهمية ترقية الشراكة في كافة المجالات، لاسيما في قطاع المحروقات والطاقة والصناعات البتروكيماوية. صناعة النسيج وكذا في الميادين الصحية والتعليمية.

كما سجل البلدان توافقا في الرؤى بخصوص استغلال كافة الفرص الاقتصادية التي يتيحها اقتصادا البلدين. من أجل التجسيد الفعلي لإعلان الشراكة الإستراتيجية. وفق برنامج زمني محدد تتم متابعة تنفيذه في إطار الآليات الثنائية بين البلدين.

كما اتفق البلدان على تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق في المحافل الدولية والتشاور السياسي بشأن المسائل الإقليمية والدولية، بنفس روح التضامن والصداقة التي ميّزت نضالهما المشترك من أجل إعلاء قيم الحرية والكرامة.

