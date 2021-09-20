توسيع تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتعزيز مهامه

قدم وزير الشباب والرياضة، خلال إجتاع الحكومة اليوم الإثنين، عرضا حول مشروع مرسوم رئاسي يحدّد مهام الـمجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فقد تمت دراسة مشروع هذا النص من قبل الحكومة، وذلك على ضوء التوجيهات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 21/03/2021، والقاضية بضرورة إثراء مشروع النص الـمتعلق بالمجلس الـمذكور، قبل صدوره.

وتهدف أهم الإثراءات التي تم إدخالها إلى توسيع تشكيلة هذا الـمجلس، وكذا تعزيز مهامه، بما يسمح بتحويله إلى هيئة استشارية تجمع ممثلي الشباب.